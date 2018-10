Preşedintele ţării dezvăluie că ar suferi de cancer Vizita de la spital de miercuri a fost una pentru teste medicale, dar l-a facut pe liderul filipinez sa anuleze o reuniune a cabinetului.



El a declarat ca a efectuat o endoscopie si o colonoscopie in urma cu trei saptamani si ca a trebuit sa revina la spital pentru a repeta testele. El a facut aceste declaratii in cursul noptii de joi spre vineri, cu prilejul unei intalniri cu membrii Asociatiei absolventilor academiei militare din Malacanang.



"Cineva l-a sfatuit pe medicul meu sa repete testele si sa ia niste mostre noi", a spus Duterte, gesticuland spre zona stomacului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

