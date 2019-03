Preşedintele ţării, ameninţat cu moartea "Am dejucat un plan al marionetei diabolice, pe care el il conducea personal, de a ma ucide", a afirmat Maduro in fata mai multor mii de sustinatori ai sai reuniti la Caracas. "Nu ne este frica sa-i trimitem pe acesti delincventi in inchisoare", a adaugat Maduro, calificand drept "grupare terorista" partidul Voluntad Popular al lui Guaido.



Juan Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei la 23 ianuarie si a fost recunoscut ca atare de circa 50 de tari, printre care SUA. Doua luni mai tarziu, Venezuela se confrunta in continuare cu cea mai grava criza din istoria sa,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

