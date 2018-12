Preşedintele ţării a promulgat legea sclaviei Presedintele ungar a precizat ca a evaluat amendamentul adoptat de parlament la 12 decembrie si a ajuns la concluzia ca acesta este compatibil cu Constitutia si comparabil cu prevederile in vigoare in alte tari europene, numarul orelor suplimentare permise in state ca Marea Britanie, Danemarca, Irlanda sau Republica Ceha fiind egal sau mai mare.



