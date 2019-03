Preşedintele ţării a promulgat legea privind "ştirile false". Mai multe publicaţii sunt vizate Legile controversate cu privire la ”stiri false” si ofense la adresa statului, promulgate de Putin

Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, in pofida criticilor, doua legi controversate, una permitand autoritatilor sa blocheze sau sa amendeze publicatii pe Internet care difuzeaza ”stiri false”, iar cealalta pedepsind ”ofense la adresa simbolurilor statului”, relateaza AFP.



Prima lege pedepseste ”false informatii semnificative social si difuzate ca informatii adevarate”, care creeaza o ”amenintare la adresa securitatii” publicului sau statului sau pot ”conduce la tulburari masive”.



