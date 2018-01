Stiri pe aceeasi tema

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a declarat, marti, ca nu exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tabere au crescut constant in ultimii ani, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de mediafax.

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Suedia va face tot ceea ce va fi necesar si va recurge inclusiv la armata pentru a pune capat violentelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven, transmite Reuters. In Suedia rata criminalitatii este relativ scazuta in raport cu situatia de pe plan international,…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- Reprezentanti ai opozitiei au anunțat ca nu mai opteaza pentru un premier de la PSD. "Vom sustine orice varianta care excude PSD-ul de la guvernare", a declarat marți Dan Barna, presedintele USR.

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Un tanc petrolier al unei companii de stat iraniene s-a scufundat dupa ce timp de o saptamana a ars in urma coliziunii pe data de 6 ianuarie cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, a anuntat presa chineza,precizand ca o cantitate mare de petrol s-a scurs in mare,potrivit Reuters online.

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al vicecampioanei susține ca nu e ajutat de alte echipe din Liga 1 și ironizeaza rivala CFR Cluj, atacandu-l pe președintele Iuliu Mureșan. Inainte de plecarea steliștilor in primul stagiu de pregatire din Turcia, Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB a ținut sa…

- Preturile la fructe si legume au crescut in orasele mari din centrul si nordul Chinei dupa ce conditiile meteorologice extreme au afectat grav recoltele si au fortat autoritatile sa inchida mai multe drumuri, potrivit Reuters. Mai multe parti din autostrazile care conecteaza provinciile…

- Atacantul Mircea Axente, 30 de ani, s-a intors in Romania dupa un an petrecut in Arabia Saudita, la Al Faisaly. Atacantul povestește cum a fost experiența de acolo și anunța o posibila revenire in Liga 1. - Mircea, ce faci? Cum ești?- Sunt bine, acasa, la Timișoara, cu familia și prietenii. - Care mai…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Activitatile frecvente ale fortelor militare chineze provoaca insatibilitate in regiune, a declarat Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, care a precizat ca autoritatile de la Taipei tin sub observatie manevrele Beijingului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.

- Banca Centrala a Chinei a urcat joi ratele dobanzilor pe termen scurt si mediu, la cateva ore dupa ce Rezerva Federala (Fed) a ridicat rata dobanzii pe piata monetara a Statelor Unite, in timp ce Beijingul incearca sa previna destabilizarea iesirilor de capital, fara a afecta cresterea economica,…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei „Nu ne duce pe noi in ispita” din „Tatal Nostru”, cea mai cunoscuta rugaciune din tarile crestine, informeaza Reuters. „Aceasta nu este o traducere buna”, a declarat suveranul pontif intr-un interviu televizat,…

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Statele Unite au informat in mod oficial Organizatia Mondiala a Comertului (WTO) ca se opun acordarii Chinei statutului de economie de piata, fapt ce ar mentine deschisa posibilitatea Washingtonului de a impune tarife anti-dumping ridicate bunurilor chineze, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Procurorii americani au acuzat trei cetateni de nationalitate chineza, afiliati unei companii de securitate cibernetica din China, ca au atacat cibernetic companiile Siemens AF, Trimble Inc si Analytics Moody's pentru a fura informatii interne si "secrete de afaceri". Potrivit unui rechizitoriu…

- Angela Merkel a declarat astazi ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugand ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii, informeaza Mediafax.ro. Cancelarul Germaniei a afirmat ca se opune in totalitate organizarii unor noi alegeri, mentionand ca intentioneaza…

- Unele orase din nordul Chinei nu au reusit sa imbunatateasca nivelul de calitate al aerului, a precizat joi Guvernul de la Beijing, cerand autoritatilor locale se respecte indicatiile stricte ale Executivului privind lupta impotriva poluarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. ”Unele…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs sambata sudul Chinei, in apropiere de granița cu India, informeaza Reuters, citand Institutul american de geofizica (USGS). Inițial, a fost anunțata o magnitudine de 6,7. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri, pe platoul tibetan, o regiune…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Principalele economii est-europene au cres­cut puternic, unele chiar spectaculos, in al treilea trimestru, pro­pulsate de consumul intern, de in­dustrie si de exporturi. Regiunea este dependenta de economia germana, care se indreapta spre cel mai bun an din 2011 incoace, ajutata nu doar…

- Chinezii au și ei parte de Black Friday , doar ca in aceasta țara se numește „Singles Day”. Ziua a debutat spectaculos, dupa cum a anunțat gigantul Alibaba, cunoscut drept Amazon-ul Chinei. In doar primele trei minute, s-au inregistrat vanzari de … 1,51 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Alibaba,…

- Grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, si grupul petrolier rus Rosneft vor studia posibilitatea construirii un combinat petrochimic in sudul Chinei, a anuntat vineri grupul Rosneft, informeaza Reuters.

- Boeing a semnat, joi, un acord prin care vinde 300 de avioane companiei China Aviation Supplies Holding, in valoare de 37 de miliarde de dolari. Definitivarea tranzacției s-a realizat in timpul vizitei președintelui Donald Trump la Beijing, scrie Reuters. Boeing și rivalul european Airbus se lupta pentru…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a exclus varianta ca mijlocașul de 24 de ani sa ajunga la FCSB, in condițiile in care se vorbește tot mai des de o plecare a acestuia de la Anderlecht. Mai mult decat atat, Anamaria Prodan susține ca in acest moment Stanciu este netransferabil și ca belgienii…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…