- Liderul nord-coreean Kim Jong-un „examineaza situatia“ dupa decizia „extrem de curajoasa“ a lui Donald Trump de a accepta o intalnire istorica, a declarat ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, intr-un interviu difuzat duminica in Statele Unite, scrie AFP.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala din…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.Purtatoarea de cuvant al…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- "Presedintele Kim Jong-Un a gazduit o cina pentru emisarii speciali", a transmis purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene.Delegatia Coreei de Sud, care va ramane in Coreea de Nord pana marti, este condusa de catre directorul de securitate nationala, Chung Eui-Yong, alaturi de seful…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a indemnat luni Statele Unite ale Americii ''sa reduca nivelul exigentelor pentru inceperea discutiilor'' cu Phenianul, declaratia intervenind in contextul in care consilieri ai sai s-au intalnit cu un general nord-coreean pentru a analiza

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- O intalnire istorica a avut loc astazi in Coreea de Sud. Liderul de la Seul, Moon Jae-in, a primit-o la Casa Albastra pe sora dictatorului Kim Jong-Un. Presedintele sud-coreean a schimbat strangeri de maini cu toti membrii delegatiei nord-coreene.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Președintele Coreei de Sud, Moon Jae, se va intalni cu sora lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și vor lua masa impreuna cu ocazia Jocurilor Olimpice de sambata. Vestea a fost data de administrația prezidențiala din Seul, la scurt timp dupa ce liderul nord-coreean refuzat sa se…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, a spus, miercuri, ca abordarea președintelui SUA, Donald Trump, a adus o contribuție uriașa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discuții cu reprezentanți ai Guvernului de la Seul.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmind ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decit Kim Jong-Un. „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca ‘butonul nuclear este…

- Coreea de Nord a redeschis miercuri linia telefonica de la frontiera cu Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce Donald Trump l-a ironizat pe liderul de la Phenian, Kim Jong Un, spunand ca are un buton nuclear “mai mare si mai puternic”, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a vorbit despre o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Presedintele nord-coreean Kim Jong Un a avertizat, luni, Statele Unite ca are "butonul nuclear pe birou", pe care l-ar putea folosi in cazul in care Coreea de Nord va fi amenintata. Liderul de la Phenian a adaugat ca este "deschis la dialog" cu Coreea de Sud, potrivit Reuters.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…