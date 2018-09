Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Noul summit dintre cele doua Coreei va fi un test decisiv pentru o noua intalnire pe care Kim i-a propus-o recent presedintelui american, Donald Trump, oferind indicii privind seriozitatea lui liderului de la Phenian in ceea ce priveste denuclearizarea Coreei de Nord, angajament pe care si l-a luat…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-și eforturile de a convinge Phenianul sa renunțe la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Casa Alba s-a aratat optimista joi asupra negocierilor cu Coreea de Nord in vederea unei denuclearizari a peninsulei coreene, precizand totusi ca nu este prevazut "pentru moment" un summit intre Donald Trump si Kim Jong Un, la aproape doua luni de la intalnirea celor doi, din Singapore, transmite AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.

