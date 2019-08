Moon l-a numit pe Lee Soo-hyuck, un diplomat veteran care a fost negociator sef la discutiile purtate in format de sase privind programul nuclear nord-coreean, intre 2003 si 2005, ministru adjunct de externe si prim director adjunct al Serviciului National de Informatii.



Lee, 70 de ani, reprezinta o alegere mai conventionala dupa ce presedintele i-a oferit initial functia lui Moon Chung-in, consilier special pentru afaceri externe si securitate nationala, relateaza vineri ziarul sud-coreean JoongAng Ilbo si mass-media sud-coreene.



Moon Chung-in, un comentator politic frecvent…