Preşedintele sud-african Zuma spune că a trebuit să-şi "vândă cămaşa" pentru a-şi plăti avocaţii "A trebuit sa-mi vand camasa pentru a-mi plati onorariile. Ei vor sa nu am avocati, se coalizeaza impotriva mea, dar nu voi plange, nu-mi este teama de nimic", a spus Zuma la iesirea din tribunalul din Pietermaritzburg.



Fostul sef al statului intre 2009 si 2018 este acuzat ca a primit 4 milioane de ranzi (260.000 de euro la cursul actual) mita de la grupul francez de aparare Thales pentru a facilita un contract de armament in valoare de aproape 4 miliarde de euro incheiat in 1999.



Cele doua parti au negat in permanenta aceste acuzatii.



Avocatul fostului sef al statului…

Sursa articol: dcnews.ro

