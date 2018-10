Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie continua vineri operatiunile de salvare in sud-vestul Floridei, cautand supravietuitori dupa ce uraganul Michael, considerat unul dintre cele mai puternice din istoria Statelor Unite, a devastat zonele de coasta dinspre Golful Mexic, provocand cel putin sapte decese, potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Furtuna tropicala Gordon loveste sudul Floridei, cu vanturi puternice si ploaie, si se asteapta sa se transforme in uragan de-a lungul coastei centrale a Golfului Mexic din Statele Unite in seara zilei de marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane, informeaza Reuters,

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters conform…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca tarifele sale pentru otelul strain salveaza industria americana si a prezis ca in viitor producatorii americani de otel se vor confrunta in mare parte cu o competitie interna, relateaza Wall Street Journal, preluat de Reuters. Într-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ce reprezinta continuarea discutiilor avute recent cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, a anuntat joi Casa Alba, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. "Corespondenta in desfasurare…