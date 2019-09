"Nu am avut nimic de-a face cu decizia marelui nostru @VP Mike Pence de a-si petrece noaptea la una din statiunile proprietate Trump din Doonbeg, Irlanda", a scris presedintele pe Twitter, luni dimineata devreme. "Nu stiu nimic despre aterizarea unui avion Air Force la un aeroport (care nu este al meu si cu care nu am nimic de-a face) langa complexul Turnberry (care este al meu) din Scotia si alimentarea cu carburant, cu echipajul cazat peste noapte la Turnberry (au gusturi bune!). NIMIC DE-A FACE CU MINE", a continuat el in alt mesaj.



