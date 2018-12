Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza aeriana Al Asad din vestul capitalei Bagdad dupa un zbor de noapte de la Washington, seful statului fiind insotit de Prima Doamna, Melania Trump, un mic de grup de consilieri si agenti ai Secret Service, precum si de cativa reporteri. Donald Trump urma sa ramana in Irak trei ore.

Donald Trump a primit critici din randul armatei americane pentru ca, de la instalarea la Casa Alba, in ianuarie 2017, nu a efectuat nicio vizita in zone de conflict unde sunt prezente trupe americane si mai ales dupa ce, luna trecuta, in Franta, a anulat…