- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan este…