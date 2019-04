Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta ca audierea publica a fostului sau avocat Michael Cohen de catre o comisie de ancheta parlamentara este posibil sa fi contribuit la esecul summitului sau de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP. Intr-o serie de postari…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse.…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au declarat deschisi, joi, la ideea stabilirii unor birouri de legatura intre tarile lor, intr-un nou semnal al incalzirii relatiilor dintre SUA si Coreea de Nord, doi inamici istorici, relateaza DPA si AFP. Intrebat la un briefing…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri, la Hanoi, cu presedintele Vietnamului, Nguyen Phu Trong, cu cateva ore inaintea unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru al doilea summit al lor, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni ca apropiatul sau summit nr. 2 cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va fi ''grozav'' si a subliniat ca SUA doresc denuclearizare si prosperitate pentru Coreea de Nord, relateaza dpa. "Cred ca vom avea un summit foarte grozav.…

- Casa Alba spera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un sa se simta inspirat de evolutia din ultimii ani a Vietnamului, unde va avea loc la sfarsitul acestei luni cel de-al doilea summit intre Kim si presedintele SUA Donald Trump, relateaza miercuri dpa. Donald Trump a anuntat marti seara, cu prilejul…