Presedintele american, Donald Trump, a facut, miercuri, cu ocazia Craciunului, o vizita neasteptata trupelor americane stationate in Irak, in prima sa vizita intr-o zona de conflict dupa aproape doi ani de la preluarea mandatului si la cateva zile dupa anuntul retragerii trupelor SUA din Siria, transmite Reuters. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza aeriana Al Asad din vestul capitalei Bagdad dupa un zbor de noapte de la Washington, seful statului fiind insotit de Prima Doamna, Melania Trump, un mic de grup de consilieri si agenti ai Secret Service, precum si de cativa reporteri.…