Concert Bryan Adams la Cluj-Napoca. Ce piesă surpriză a pregătit publicului

Canadianul Bryan Adams cântă la Cluj-Napoca pe 11 noiembrie, de la ora 20.00, organizatorii anunţând că va interpreta atât hiturile sale celebre, “It’s Only Love”, “Summer of ’69”, “Run To You” sau “All for Love”, cât şi cel mai nou single al său,… [citeste mai departe]