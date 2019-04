Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump discuta marti, la Casa Alba, cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, despre tensiunile din Orientul Mijlociu, aspecte de securitate regionala, combaterea terorismului, reforme economice si situatia drepturilor omului din Egipt, potrivit informatiilor furnizate de un…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca va discuta probabil cu omologul sau rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping despre criza din Venezuela, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Probabil vom discuta la un moment dat. Voi discuta cu mai multe persoane- poate…

- Washingtonul face o "schimbare tactica" și înca nu specifica retragerea trupelor sale din Siria, fapt care îi îngrijoreaza pe partenerii sai europeni, anunța El Periodico citat de Rador. Strategia occidentala din Siria este înca plina de întrebari. Dupa…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat sambata cu putere relatiile economice si politice ale tarii sale cu Rusia, indemnandu-i pe liderii prezenti la conferinta de securitate de la Munchen sa coopereze in abordarea problemelor globale, transmite Reuters. Adresandu-se unei audiente in…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat în 1987 cu Rusia, relateaza dpa citata de Agerpres."Administratia…

- Stabilitatea si securitatea nu pot fi separate de drepturile omului, a declarat luni presedintele francez Emmanuel Macron dupa intrevederea avuta la Cairo cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit joi, la Cairo, cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu si in regiunea Golfului Persic, a constat un jurnalist AFP.Cei doi au aparut impreuna in fata presei, la palatul prezidentiale, insa…