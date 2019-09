Presedintele american Donald Trump s-a intalnit luni, la New York, cu omologul sud-coreean Moon Jae-in cu care a discutat despre planurile de relansare a negocierilor cu Phenianul privind dezarmarea nucleara in timp ce, la Seul, cele doua state aliate se pregatesc pentru discutii cu privire la impartirea costurilor soldatilor americani stationati in Coreea de Sud, transmite Reuters. Desi negocierile cu Coreea de Nord nu au fost reluate dupa cel de-al doilea summit dintre Trump si Kim Jong Un din februarie, regimul de la Phenian si-a declarat disponibilitatea de relansare a discutiilor la sfarsitul…