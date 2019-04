Președintele statului Taiwan declară că nu vede excercițiile militare chineze ca pe o amenințare Taiwan nu se simte intimidat de exercițiile militare ale Chinei, de saptâmâna aceasta, conform spuselor președintelui Tsai Ing-wen. Afirmația sa vine dupa ce manevrele militare chineze au fost criticate de un înalt funcționar american, fiind descrise ca o amenințare la stabilitatea regiunii, potrivit Reuters.



Armata de Eliberare a Poporului a anunțat ca navele de razboi, bombardierele și avioanele de recunoaștere au fost implicate în 'exerciții necesare" în apropierea Taiwan-ului, luni.



"Nu vom face compromisuri pe teritoriul nostru,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

