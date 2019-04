Preşedintele Socialiştilor din Republica Moldova neagă scopul vizitei la Moscova privind crearea unei coaliţii în Parlament Marti, Zinaida Greceanii a avut la Moscova o intrevedere cu presedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, pe care l-a asigurat ca socialistii sunt impotriva discriminarii limbii ruse si a interdictiei ce vizeaza posturile de televiziune rusesti, potrivit unui comunicat al Dumei ruse.



De asemenea, in capitala Federatiei Ruse, delegatia PSRM a avut intrevederi bilaterale cu conducerea Dumei de Stat, precum si cu deputati ai celor mai mari partide din camera inferioara a Parlamentului rus.



Grecianii a declarat pentru postul rusesc Rossia 24, potrivit unei informatii publicate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca i-a convocat pentru marti pe liderii formatiunilor care au intrat in noul parlament dupa alegerile legislative din 24 februarie - Zinaida Grecianii, sefa Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Plahotniuc, liderul Partidul…

- Maia Sandu si Andrei Nastase, cei doi copresedinti ai blocului ACUM (format din Partidul Actiune si Solidaritate - PAS si Partidul Platforma Demnitate si Adevar - PPDA), au anuntat marti ca resping invitatia Partidului Socialistilor al presedintelui Igor Dodon de a forma o alianta în Parlamentul…

- Maia Sandu si Andrei Nastase, cei doi copresedinti ai blocului ACUM (format din Partidul Actiune si Solidaritate - PAS - si Partidul Platforma Demnitate si Adevar - PPDA), au anuntat marti ca resping invitatia Partidului Socialistilor al (presedintelui) Igor Dodon de a forma o alianta in parlamentul…

- Patru formatiuni politice ar accede in Legislativul de la Chisinau in urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova: Partidul Socialistilor (PSRM), Partidul Democrat (PDM), Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), arata un nou sondaj realizat de…

- Un nou sondaj facut public aseara de Institutului Republican Internațional (IRI), arata ca în viitorul Legislativ ar accede patru formațiuni politice: Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar. O alta formațiune –…