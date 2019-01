Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sloven, Borut Pahor, aflat intr-o vizita oficiala in tara noastra. Oficialul sloven a fost primit la Cotroceni cu onoruri militare. "Domnule presedinte, va asteptam cu putina zapada", i-a spus presedintele Iohannis omologului…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE. Cei doi vor...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene. Klaus Iohannis si…

- Ceremonia primirii oficiale a avut loc pe Platoul Marinescu al Palatul Cotroceni, iar la ora 12.00 cei doi presedinti vor sustine o declaratie de presa comuna. In cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra, la invitatia omologului roman.

