Presedintele Slovaciei cere Grupului de la Visegrad sa respecte statul de drept Noul presedinte al Slovaciei, Zuzana Caputova, a facut un apel la tarile din Grupul de la Visegrad sa respecte statul de drept, pentru a nu fi percepute ca tarile care "slabesc" Uniunea Europeana.



Dupa ce s-a intalnit cu presedintele ungar Janos Ader, Caputova a declarat ca cooperarea in grupul de la Visegrad - compus din Polonia, Ungaria, Slovacia si Republica Ceha - ar trebui sa fie bazata pe valori comune, informeaza Reuters.



Fara sa numeasca direct pe cineva, Caputova - care si-a inceput mandatul luna trecuta - a facut referire la Ungaria si Polonia, doua state estice care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

