- Presedintele slovac Andrej Kiska l-a numit joi pe Peter Pellegrini in functia de premier pentru a pune capat crizei politice provocate de asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a condus la demisia lui Robert Fico, relateaza Reuters. De la caderea comunismului in mod…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins, marti, cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini si a cerut schimbari guvernamentale semnificative pana vineri, pentru a calma criza politica provocata de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, relateaza Reuters si AFP.

- Președintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini și a cerut noi numiri pana vineri. El a facut apel la schimbari guvernamentale mai puternice, pentru a atenua criza politica provocata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. De cand comunismul a cazut, in…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini si a cerut noi numiri pana vineri, facand apel la schimbari guvernamentale mai puternice, pentru a atenua criza politica provocata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, relateaza marti agentia Reuters.…

- ''Voi incredinta domnului Pellegrini formarea unui nou guvern dupa ce voi primi demisia guvernului actual al domnului Fico', a spus Kiska dupa o intalnire cu vicepremierul Peter Pellegrini.'Ieri (miercuri), partidele din coalitie m-au informat ca au sprijinul unei majoritati parlamentare…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca ii va incredinta formarea unui nou guvern vicepremierului Peter Pellegrini, un apropiat al lui Robert Fico care s-a oferit miercuri seara sa demisioneze, pe fondul scandalului provocat de asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, transmite…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca ii va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, in prezent vicepremier, transmite Reuters. Robert Fico s-a oferit, miercuri seara, sa demisioneze cu conditia ca partidul…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Seful executivului…

- Premierul Slovaciei Robert Fico a anunțat ca va demisiona, insa a impus o condiție președintelui țarii sa nu convoace alegeri anticipate. Slovacia a fost macinata de proteste, dupa ce jurnalistul Jan Kuciak a fost asasinat, alaturi de iubita lui, in timp ce investiga o grupare mafiota. Știre in curs…

- Criza declanșata in Slovacia dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak se adanceste. Unul dintre partidele din coaliția de guvernare cere alegeri anticipate. Ideea este susținuta și de opoziție, care a pregatit o moțiune de neincredere impotriva executivului.

- Cel mai mic partid din guvernul slovac de coalitie, Most-Hid, a amenintat cu retragerea din alianta daca celelalte partide nu sunt de acord cu cererea sa privind organizarea de alegeri anticipate, in contextul crizei provocate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak si a logodnicei sale, relateaza…

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și…

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, a demisionat, luni, ca urmare a crizei politice generate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, cel care investiga activitatile unei grupari infractionale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Slovacia, una din tarile stabile ale Uniunii Europene, este acaparata de proteste. Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- "Vad acum doua solutii: o remaniere in profunzime a guvernului (...) sau alegeri anticipate", a declarat Kiska intr-o declaratie televizata referitoare la aceasta asasinare, care a provocat un adevarat soc in aceasta tara membra a UE, potrivit Agerpres. Asasinarea lui Jan Kuciak (27 de…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a facut apel, duminica, la remanierea guvernului sau organizarea unor alegeri anticipate in scopul de a "reconstrui increderea publicului", dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si logodnica sa au fost asasinati in propria locuinta, relateaza site-ul postului BBC.

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a spus duminica ca va avea discutii cu partidele politice si va indemna la formarea unui nou guvern sau va cere alegeri anticipate pentru a reinnoi increderea publica, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii care a zguduit tara, relateaza Reuters.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madaric, un aliat al premierului Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie. Acesta a declarat ca nu isi poate imagina sa-si exercite in continuare munca dupa omorul jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, informeaza…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un jurnalist de investigații slovac a fost ucis in locuința sa. Trupul lui Jan Kuciak și cel al iubitei sale au fost gasite fara suflare duminica seara, iar Ministerul de Interne sin Slovacia a confirmat identitatea sa, luni dimineața. Kuciak, in varsta de 27 de ani, a absolvit de Jurnalism…

