- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Situație tensionata in Slovacia. Cei 7 suspecți arestați in legatura cu asasinarea jurnalistului Jan Kuciak au fost eliberați sambata. Este vorba despre oameni de afaceri italieni citați in ancheta anticorupție a jurnalistului.

- Autoritatile slovace au eliberat sase dintre cei sapte suspecti arestati preventiv in ancheta privind asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak si a partenerei acestuia, relateaza presa de la Bratislava.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a mers astazi la Ambasada Slovaciei, pentru a-si prezenta condoleantele fata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciac.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa, AUDIATI intr-un dosar de coruptie"Intr-o…

- Politia slovaca a anuntat, joi, ca a arestat cativa oameni de afaceri italieni citati in investigatia de coruptie la nivel inalt de catre jurnalistul Jan Kuciak, asasinat zilele trecute, si care ii suspecta de legaturi cu mafia.

- Un jurnalist slovac a depus marturie la poliție in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova, scrie digi24.ru.Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ziaristul slovac impuscat mortal, Jan Kuciak, era pe punctul sa publice un articol despre coruptie la nivel inalt in care sunt implicate mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care lucra, scrie AFP.

- „Sunt socat de oribila veste a asasinarii lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Condamn acest act las. Asasinarea sau intimidarea unor jurnalisti nu au ce sa caute in Europa si nici in democratie”, a scris pe Twitter președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Jurnalistul de investigație in varsta de 27 de ani Jan Kuciak și prietena lui au fost gasiți duminica seara impușcați in locuința lor din orașul Velka Maca, la est de capitala Bratislava.

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat joi ca este probabil sa fie organizate alegeri parlamentare anticipate, avand in vedere recentele evenimente politice, fara a oferi detalii suplimentare, relateaza site-ul deschide.md.

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va fi convocat in maxim 10 zile un Comitet Executiv al PSD, in care se va decide daca la Congresul din 10 martie vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de conducere in PSD. Dragnea a spus ca in cazul in care se vor organiza alegeri, atunci iși va…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, neaga un eventual interes pentru un mandat de europarlamentar. Alegeri vor fi anul viitor, dar listele nu sunt inca facute. Vilceanu sustine ca vrea sa isi termine mandatul de deputat, vala...

- Președintele noii formațiuni este Ninel Peia, fost deputat PSD, iar prim vice-președinte este generalul Mircea Chelaru, fost Șef al Statului Major General. Codrin Ștefanescu a discutat despre acest subiect. ”Domnul Peia a fost colegul nostru in PSD. Eu consider ca e o pierdere ca a…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase', a declarat cancelarul conservator inainte de intrarea in linie dreapta a negocierilor care ar trebui sa se incheie duminica seara sau cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare si sa scoata tara dintr-o lunga perioada de confuzie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose."Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pina la sfirșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din rindul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat…

- “Președintele, saracul, nu e o formula academica corecta, a luat o decizie raționala și constituționala. Acoperit total de Constituție. Raționala, a preferat sa scurteze criza în loc sa o prelungeasca, probabil nu știu daca era mai bine. Nu are mijloace constituționale sa declanșeze direct…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- Uniunea Salvati Romania cere alegeri anticipate, dupa ce PSD si-a trantit doua guverne in sapte luni. Presedintele USR Gorj, Radu Miruta, a spus ca partidul este pregatit de anticipate, chiar daca nu este foarte bine structurat &ici...

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS în perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații acțiunilor politice potențiale.

- USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, a anuntat, marti, presedintele partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca maine in cadrul…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații acțiunilor politice potențiale.Premierul Tudose a demisionat…

- Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional, iar, in cazul in care acest lucru nu este posibil, sa nu refuze raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern fara PSD, a declarat,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei".Viktor Orban s-a dezlanțuit! Atac fara precedent la adresa liderilor UE: 'Se comporta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate."Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni intr-o sedinta in care urmeaza sa se ia mai multe decizii importante. In primul rand, se va face o evaluare a Guvernului, se va lua in discutie restructurarea acestuia si nu este exclus sa se propuna o serie de remanieri.

- Mihai Tudose a anunțat inca de anul trecut ca va incepe o analiza a miniștrilor și potrivit unor surse politice este nemulțumit de numarul mare de ministere, dorindu-și o comasare a unora dintre ele. In momentul de fața Executivul este format din premier, 3 vicepremieri dintre care unul fara portofoliu,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii în Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipând si alte

- Intrebat daca va fi facuta o evaluare a Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu e vorba neaparat de o evaluare. Nu, n-am discutat asta. Dar vom avea discutii in ianuarie despre ce am putea face, ce s-ar putea face pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun. Nu exista Guvern in lume care sa aiba…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a vizitat joi orasul Nadlac, unde s-a intalnit cu primarul (ALDE) Ioan Radu Marginean, cu viceprimarul si cu membri ai Consiliului Local, cu care a discutat despre problemele orasului, si de asemenea, a avut si o intalnire informala cu mai multi primari…