- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai înalt nivel, cu legaturi

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a spus duminica ca va avea discutii cu partidele politice si va indemna la formarea unui nou guvern sau va cere alegeri anticipate pentru a reinnoi increderea publica, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii care a zguduit tara, relateaza Reuters.

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Situație tensionata in Slovacia. Cei 7 suspecți arestați in legatura cu asasinarea jurnalistului Jan Kuciak au fost eliberați sambata. Este vorba despre oameni de afaceri italieni citați in ancheta anticorupție a jurnalistului.

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Un jurnalist slovac a depus marturie la poliție in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova, scrie digi24.ru.Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme.

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie The Associated Press.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- „Sunt socat de oribila veste a asasinarii lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Condamn acest act las. Asasinarea sau intimidarea unor jurnalisti nu au ce sa caute in Europa si nici in democratie”, a scris pe Twitter președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News. Duminica, Jan Kuciak,…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Ministerul Finantelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chisinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate mostenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- Ministerul Finanțelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chișinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate moștenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului. Acesta s-a intalnit, la finalul anului 2017, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in luna ianuarie, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Vineri, 22 decembrie 2017, de la ora 12.00, 24 din cei 35 de aleși județeni s-au intalnit intr-o noua ședința extraordinara, pentru a aproba majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Maramureș cu suma de 5 milioane de lei. Conform Hotararii de Guvern nr. 919/2017…

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Ministerul Transporturilor cere suplimentarea bugetului pentru acest an cu suma de 235.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru organizarea si decontarea de catre Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER a cheltuielilor legate de funeraliile…

- Potrivit proiectului de buget, pentru 2018, Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni i-a fost alocat un buget de 25,4 milioane de lei (majorare cu 44,6% fata de 2017). Acest buget va fi suplimentat cu 3 milioane de lei, sursa de finantare fiind Fondul de rezerva al Guvernului.Amendamentul…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a anunțat in Comisia de Buget Finanțe din Parlament ca Fondul de Rezerva al Guvernului mai era de doar 3 milioane de lei. Nici nu anunțase bine, ca s-au mai luat niște bani din acest Fond de Rezerva s-au trimis inca 3 milioane de lei la Radioul Public, ceea ce inseamna…

- Guvernul a aprobat alocarea suplimentara a sumei de 40 de milioane lei pentru finantarea lucrarilor de investitii realizate pentru proiectele incluse in Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa I. Banii provin din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si au fost alocati printr-o…

- Executivul a decis, in sedinta de miercuri, alocarea unei sume de 43.000 de lei Ministerului Afacerilor Externe (MAE) in vederea deschiderii salonului oficial de la Aeroportul Otopeni pentru sefii de stat si de guvern si membrii familiilor regale care vor veni la funeraliile regelui Mihai, au declarat…

- Autoritațile locale vor primi peste 115 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica. Astfel, pentru 13 localitați din 12 județe se vor suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor…

- Municipiile Suceava și Vatra Dornei vor primi 4 milioane de lei și, respectiv, 3,5 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica. Hotarirea a fost luata in cea mai recenta ședința a Executivului. Conform deciziei, in vederea asigurarii…

- Autoritatile locale vor primi peste 115 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru asigurarea alimentarii populatiei cu energie termica, potrivit unui act normativ aprobat miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, informeaza Guvernului. Pentru 13 localitati din…

- Guvernul Romaniei a alocat, in sedinta de miercuri, peste 3 milioane de lei, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni, in luna septembrie a acestui an, in judetul Timis. ”Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in sedinta de astazi, la propunerea…

- Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Astfel, 30 de beneficiari vor primi fonduri pentru achitarea cheltuielilor urgente necesare pentru realizarea de reparații…