- O ninsoare la Beijing, surprinzatoare pentru aceasta perioada a anului, a pus capat unui interval de cinci luni (145 de zile) fara precipitatii in capitala Chinei, reprezentand cea mai mare perioada de seceta in 47 de ani in aceasta metropola, relateaza sambata EFE, potrivit agerpres.ro. Precipitatiile,…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Xi Jinping, filmul. Deja omniprezent in media, liderul de la Beijing este acum starul unui documentar patriotic, difuzat in salile de cinema ale tarii pe care milioane de chinezi sunt puternic incurajati sa le umple, relateaza AFP. Partidul comunist chinez (PCC) la putere vrea sa faca din filmul de…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Actualul lider chinez ar putea fi presedinte pe viata, dar aici se termina comparatiile Saptamana aceasta este una semnificativa pentru istoria lunga si agitata a Chinei. Parlamentarii chinezi sunt asteptati sa valideze o propunere a responsabililor de rang inalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC)…

- China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale in acest an, arata un raport al Future Today Institute , o organizație care analizeaza modul in care tehnologia și știința influențeaza afacerile, produce modificari in cadrul forței de munca și demareaza schimbari geopolitice. Amy…

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii mandatului de presedinte a lui Xi Jinnping, informeaza The Guardian.

- Renunțarea la limitarea mandatelor de președinte deschide calea pentru lideri pe viața. Deși pare o demonstrație de putere absoluta, decizia poate fi semnul unei slabiciuni, Xi incercand sa evite ascensiunea unor potențiali rivali politici

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Xi Jinping, care conduce China - cu o mana de fier - de peste cinci ani, urmeaza sa ramana la conducerea gigantului asiatic atat cat va dori, in contextul in care Partidul Comunist Chinez (PCC) a anuntat duminica faptul ca vrea sa elimine limita de doua mandate prezidentiale prevazua de Constitutie,…

- China propune eliminarea amendamentului care limiteaza numarul de mandate pe care le poate avea președintele țarii. Partidul Comunist al Chinei a propus un amendament la constituția țarii, care emlimina limitarea la doua mandate președintelui, ceea ce i-ar spori puterea lui Xi Jinping. Potrivit CNN…

- Europarlamentari din mai multe state i-au scris presedintelui chinez Xi Jinpig, cerandu-i eliberarea imediata si neconditionata a editorului suedez Gui Minhai. De cealalta parte, un ziar apartinand partidului comunist a criticat dur modul in care presa a prezentat subiectul, numindu-i pe jurnalisti…

- Autoritațile de la Beijing au decis sa distribuie 300.000 de televizoare chinezilor din cele mai sarace zone, pentru a promova mesajele in zonele izolate ale Chinei. Inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat miercuri China sa nu lege investitiile in Balcani de chestiunile politice, in contextul in care regimul comunist de la Beijing este acuzat ca incearca sa faca din aceasta regiune o baza de extindere a influentei sale in Europa.

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Un atac armat a avut loc in cursul zilei de duminica intr-un mall din Beijing. Sunt victime multiple, transmite presa internaționala. O femeie a fost ucisa și alte 12 persoane ranite dupa ce un barbat a atacat mulțimea cu un cuțit, intr-un mall din Beijing, informeaza Reuters. Mall se afla intr-un cartier…

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Grupul spaniol Zara si compania americana Delta Airlines au fost, de asemenea, criticate dupa ce au evidentiat „eronat” pe site-urile lor Hong Kongul si Taiwanul, o insula independenta de facto, dar a carei suveranitate este revendicata de Beijing.

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurari premierului britanic Theresa May ca vrea „atingerea unui nou nivel“ in relatiie comerciale dintre tarile lor, in contextul in care Londra cauta sprijin economic la Beijing in perspectiva Brexitului.

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- Calul din Garda republicana oferit de presedintele francez, Emmanuel Macron, presedintelui chinez, Xi Jinping, se afla în prezent în carantina la Beijing, a anuntat marti presa oficiala, care a publicat imagini cu acest animal, fotografiat în timp ce se afla într-o boxa, informeaza…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, la Xian, in favoarea unei vaste aliante intre Franta, Europa si China, mai ales in lupta impotriva modificarilor climatice si proiectului Beijingului cu privire la ”noi drumuri ale matasii”. Liderul de la Paris s-a angajat și sa se intoarca in China…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Cetațenii a 53 de state care beneficiaza de programul de tranzit fara vize au acum posibilitatea de a ramine in Beijing și in orașul invecinat Tianjin, precum și in provincia Hebei de doua ori mai mult, in loc de 72 de ore pina la 6 zile. Inovația va intra in vigoare, joi, potrivit cotidianului People’s…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Donald Trump va acuza China de „agresiune economica”, luni cand este programat sa faca publica strategia nationala de securitate, intr-un semn clar de frustrare fata de inabilitatea acestuia de a folosi relatia personala cu presedintele Chinei, Xi Jinping, in a convinge Beijingul sa-si schimbe politica…