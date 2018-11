Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori si trei ex-ministri ai sanatatii din mandatele sale sunt inculpati de parchet intr-o ancheta referitoare la cel putin 2.166 cazuri de sterilizari fortate in randul populatiei andine quechua, a anuntat asociatia pentru drepturile femeilor Demus, transmite marti…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise sambata in doua atentate sinucigase comise la Baidoa, in sud-vestul Somaliei, care au vizat un restaurant si o cafenea, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Numarul mortilor confirmati in cele doua explozii este 16, iar alte 20 de persoane au fost ranite, unele…

- Membrul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, susține ca președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este obligat sa numeasca in funcție un ministru in timp ce candidatura acestuia este propusa de catre Guvern. In acest sens, Diacov face aluzie ca președintele risca sa fie din nou suspendat pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Ramnicu Valcea, ca nu a vazut in viata lui ministri „atat de inculti” precum cei actuali si a apreciat ca Guvernul PSD este „cel mai idiot” din istoria Romaniei.

- Politia federala braziliana a cerut Curtii Supreme sa deschida o ancheta asupra unor presupuse fapte de coruptie pasiva si spalare de bani vizandu-l pe presedintele Braziliei, Michel Temer, relateaza joi...

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agentia Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justitiei si procuror general al SUA, va ramane in functie cel putin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfasura alegeri legislative si regionale partiale.

- Președintele ANSVSA, Geronimo Branescu, a declarat ieri, intr-o conferința de presa, ca au fost depistate doua noi focare de pesta porcina africana in localitatea Tunari, din județul Ilfov, iar la nivelul localitaților afectate se mențin filtrele dezinfectoare rutiere și cele din exploatații, ...