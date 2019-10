Președintele Serbiei: "Serbia nu poate fi o pradă uşoară. Ne înarmăm, căci asta fac toţi cei din jurul nostru" Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat duminica la un post de televiziune ca tara sa urmareste cu atentie înarmarea tarilor din regiune si face tot ce îi sta în putinta sa evite destabilizarea si conflictele, dar Belgradul trebuie sa se înarmeze, deoarece asta fac toate tarile din jurul sau. "Sunt îngrijorat si facem tot ceea ce ne sta în putinta pentru a nu se ajunge la destabilizarea regiunii&", a declarat Vucic pentru postul comercial TV Prva, apropiat de puterea de la Belgrad, scrie JUTARNJI LIST.



