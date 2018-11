In editia de luni a publicatiei "Srpski telegraf" scrie ca Occidentul foloseste orice ocazie pentru a pune presiune asupra Belgradului, pentru a-l determina sa joace "in conformitate cu regulile dictate de Pristina" și președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, i s-a cerut sa se intoarca la dialog, in ciuda faptului ca Pristina nu a indeplinit niciuna dintre obligațiile care ii revin in temeiul Acordului de la Bruxelles, potrivit Tanjug, citat de Rador.