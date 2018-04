Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața de joi șase barbați turci care traiau in Kosovo au disparut brusc. In dupa-amiaza aceleiași zile o agenție de știri de stat a Turciei a publicat fotografii cu cei șase, avand un aspect neingrijit și pozand langa steaguri turcești; nu se știe unde au fost facute fotografiile. Articolul care…

- Companiile ar trebuie sa investeasca in Romania pentru ca tara are o mare resursa neexploatata si anume companiile mici, crede Rudolf Vizental, CEO al ROCA, prima platforma de investitii si management dedicata finantarii companiilor romanesti aflate in dificultate care isi propune sa contribuie…

- Tensiunile sunt la la cote ridicate intre Kosovo si Serbia dupa ce un oficial sarb a fost arestat pentru ca ar fi intrat ilegal in aceasta provincie. Este vorba de negociatorul-sef al Belgradului in discutiile de pace cu Kosovo, Marko Djurici.

- Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al politiei, Baki Kelani.Autoritatile de la Pristina au anuntat luni ca au interzis accesul in Kosovo al mai multor importanti oficiali sarbi, intre care…

- Politia kosovara a arestat luni in nordul fostei provincii sarbe, la Mitrovica, un important oficial sarb, Marko Djuric, seful agentiei guvernamentale sarbe pentru Kosovo, relateaza AFP si dpa. Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat…

- Mai multi inalti oficiali sarbi au fost impiedicati sa intre in Kosovo, care a mobilizat forte de securitate in regiunea sa nordica, in cadrul unei agravari a tensiunilor intre Pristina si Belgrad, relateaza luni Reuters si Tanjug. Autoritatile kosovare au refuzat accesul ministrului sarb…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa. Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa.Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost impulsionarea…

- Parlamentul de la Pristina a ratificat miercuri acordul privind frontiera dintre Kosovo si Muntenegru, informeaza Reuters, citata de agerpres.ro.Votul a fost perturbat de partidul de opozitie Vetevendosje, care a lansat de patru ori gaze lacrimogene in timpul sedintei. Politia a arestat zeci…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza agentia Xinhua.Declaratia…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite \'\'armate a Kosovo\'\', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Serbiei a spus ca nu are date despre acest…

- Aleksandar Vucic a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a salutat in limba romana garda de onoare. Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatiile dintre Romania si Serbia sunt bune si vor fi si mai bune. Mai mult, sustine Iohannis, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor…

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire, la Cotroceni, cu omologul sa sarb, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti.

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Președintele Serbiei vine in Romania, joi. Aleksandar Vucic va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, face o vizita oficiala in Romania, joi, și va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit comunicatului…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va veni, miercuri, in Romania și se va intalni cu președintele Klaus Iohannis. Victor Ponta, cel care este consilier onorific al președintelui Serbiei, a explicat ca aceasta vizita este importanta pentru Romania și arata ca in 2019, cand Romania va deține președinția…

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un "conflict inghetat" vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate ca o ingerinta…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar -, va avea loc un concert al…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar - va avea loc un concert al cantaretei…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- "Solutia politica potrivita este aceea de a sesiza Comisia de la Venetia" Liberalii considera ca semnalul dat miercuri, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, este lipsit de orice echivoc. Ei apreciaza, într-un comunicat de presa, ca prelungirea…

- Peste o mie de persoane au participat la ceremonia organizata la Cimitirul Nou din Belgrad, intre care si premierul sarb Ana Brnabic si numerosi sarbi kosovari sositi din Mitrovica. 'Este o tragedie, l-am pierdut pe cel mai bun dintre noi', a declarat unul dintre ei, Aleksandar Jaksic, in varsta…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marti ca asasinarea lui Oliver Ivanovic, unul dintre principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, este un 'act terorist' indreptat impotriva tuturor sarbilor si care nu va ramane nepedepsit, informeaza agentia EFE. De asemenea, presedintele…

- Simona Halep (26 de ani) a avut un parte de un ghinion incredibil, marti, la debutul in turneul de Mare Slem de la Australian Open. Simona a calcat stramb in timpul meciului cu Destanee Aiava (17 ani), iar imaginile surprinse pe "Rod Laver Arena" i-au speriat pe fanii elevei lui Darren Cahill.…

- Unul din principalii lideri politici ai sârbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost împuscat mortal marti dimineata în fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, în nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sârb B92. Decesul politicianului a fost confirmat de avocatul…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…