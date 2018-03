Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei.Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE:…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Presedintele C. European spune ca "domnia legii" e cruciala pentru Romania Donald Tusk. Foto: Arhiva. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a adresat o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, postata pe Twitter. Oficialul…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu oficiali ai Uniunii Europene Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri, 31 ianurie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei” ca Romania are un sentiment de inferioritate in Uniunea Europeana și nu este suficient de prezenta in procesul decizional european. Dar lucrurile s-ar putea schimba daca Romania demonstreaza,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- Președintele avertizeaza asupra modificarilor legilor justiției Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza clasa politica asupra consecintelor pe care le vor genera modificarile aduse legilor justitiei în relatia României cu…