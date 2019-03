Președintele Serbiei anunță posibilitatea organizării de alegeri anticipate "Alegerile parlamentare se vor organiza în iunie 2019 sau în primavara anului viitor" – a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dupa ședința conducerii Partidului Progresist Sârb (SNS), adaugând ca alegerile nu vor avea loc în toamna anului 2019, dar sunt mai aproape decât oricând (alegerile la termen ar trebui sa fie organizate pâna la 24 aprilie 2020, n.r.), potrivit Rador.



Președintele Serbiei și lider al SNS a declarat ca deocamdata nu s-a luat o decizie privind convocarea alegerilor anticipate și a precizat…

Sursa articol: hotnews.ro

