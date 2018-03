Preşedintele sârb, dispus la un 'compromis' privind Kosovo Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de stat american, transmite Tanjug. Vucic a tinut sa remarce ca Serbia si SUA au opinii diferite cu privire la Kosovo. ''Orice compromis este dificil, dar cealalta parte si terta parte trebuie sa accepte acest lucru, de asemenea'', a mentionat oficialul sarb. El a adaugat ca i-a transmis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Politica externa a Rusiei. De-a lungul timpului, Rusia a starnit controverse constant cu acțiunile sale pe plan extern. De la anexarea Crimeei in 2014, intervenția in Siria, amenințarea la adresa Romaniei, pana la anunțul privind noua arma nucleara. Viitorul e imprevizibil, dar alegerile prezidențiale…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Klaus Iohannis si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sunt de parere ca este nevoie de un compromis in ceea ce priveste solutionarea problemei Kosovo, pentru o directie eruopeana a Balcanilor de Vest.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut joi o intrevedere cu seful statului sarb, Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, context in care s-a discutat despre situatia comunitatii romanesti din Serbia, in special de pe Valea Timocului, oficialul de la Belgrad dand…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- ”Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici nu cred ca este…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire, la Cotroceni, cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti.

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Kosovo este o tema care este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- Președintele Serbiei vine in Romania, joi. Aleksandar Vucic va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, face o vizita oficiala in Romania, joi, și va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit comunicatului…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Aderarea la UE pana in 2025 este un obiectiv ambitios pentru Serbia si Belgradul va face tot ce se poate pentru a indeplini toate criteriile, a declarat Vucic, precizand ca o solutie la problema Kosovo este un criteriu pe care alte tari nu-l au. ''Dorim sa ajungem la un compromis - daca vom…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Serbia va menține legaturi stranse cu Rusia și nu se va alatura sancțiunilor UE, in ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeana, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic, dupa o intalnire la Belgrad cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Bloomberg. „Serbia nu iși va schimba politica…

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate face ca statutul provinciei Kosovo sa nu se transforme intr-un „conflict inghețat”, a avertizat, vineri, presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest "conflict inghetat", a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face pasi…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face…

- Serbia doreste sa-si faca datoria si sa devina membra a Uniunii Europene pana in 2025, termenul prevazut in momentul de fata pentru aderarea sa la blocul comunitar, chiar daca aceasta data nu este batuta in cuie, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic, transmite Tanjug. Intr-o conferinta…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Focurile de arma care l-au ucis pe politicianul sarb din Kosovo Oliver Ivanovic au vizat direct Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, informeaza marti agentia Tanjug. "Sa ne uitam la motive (...). A fost un foc tras direct impotriva Serbiei - cu doar doua zile inainte am spus ca…

- Focurile de arma care l-au ucis pe politicianul sarb din Kosovo Oliver Ivanovic au vizat direct Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, informeaza marti agentia Tanjug. "Sa ne uitam la motive (...). A fost un foc tras direct impotriva Serbiei - cu doar doua zile inainte…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic, aflat în vizita pentru prima data la Moscova de la începutul mandatului sau, în mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mâinii prietenesti…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- Kovoso, a carui independenta nu este recunoscuta de catre Belgrad, este 'Ierusalimul' sarbilor, a afirmat joi ministrul sarb de externe Ivica Dacic, potrivit AFP. "Kosovo este Ierusalimul nostru", a spus Ivica Dacic intr-o conferinta pentru marcarea a 25 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice…