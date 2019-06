Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca nu vor exista schimbari fundamentale in atitudinea Occidentului fata de Rusia, chiar daca Moscova ar face concesii si ar fi de acord sa indeplineasca toate cerintele oponentilor ei, potrivit TASS. 'Vor fi oare schimbari daca am capitula complet si am scuipa pe interesele noastre nationale fundamentale? S-ar putea sa fie unele semnale externe, dar in mod radical nu se va schimba nimic', a subliniat presedintele rus in cadrul traditionalei sale sesiuni de intrebari si raspunsuri in direct cu cetatenii rusi, asa-numita 'Linie directa'.…