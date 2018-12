Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca a avut parte și de momente dificile, de cand este in politica. Premierul a povestit cum, in perioada in care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborat din mașina și a lovit-o.Intrebata, intr-un interviu…

- Oana Zavoranu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care a facut o martuirisire neasteptata. Vedeta a vorbit despre dependenta de droguri. Zavo a scris un mesaj pe rețelele de socializare in care a marturisit ca mereu i-a fost teama de dependenta de droguri, pentru ca asta ar fi impiedicat-o…

- Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit intreaga lume. Fostul sportiv, care este inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvaluit un trecut desprins din filmele de groaza. Samuel Little susține ca a ucis 90 de femei in 35 de...

- Celine Dion nu este doar o artista talentata ci și o afacerista desavarșita. Și-a lansat marți noua linie vestimentara pentru copii intr-un mod cat se poate de original. Dupa ce a fost doborata la pamant și incatușata, Celine Dion a facut anunțul. Filmulețul a aparut pe pagina de Instagram a cantareței…

- Fosta prima doamna a SUA, Michelle Obama, spune ca si-a dorit sa il paraseasca pe sotul sau, Barack Obama, si au apelat la terapie de cuplu pentru a-si rezolva problemele, potrivit public.fr.

- Nicole Cherry, apariție șocanta pe o rețea de socializare, iar fanii au reacționat imediat. Vedeta apare in trei fotografii, machiata pentru Halloween, iar transformarea este spectaculoasa. Nu au lipsit nici criticile, evident, insa totul este doar machiaj, in ultima instanța. Totuși, mulți dintre fanii…

- "M-au aruncat in strada ca pe un caine pentru ca nu aveam card de sanatate." Este marturia socanta a barbatului filmat la Calarasi in timp ce se taraste in genunchi in fata celui mai mare spital din oras. Medicii au declarat ieri ca pacientul era baut si ca a refuzat internarea.