Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma Demnitate si Adevar' /PPDA/) a boicotat intalnirea de la presedintie, considerand-o "lipsita de sens", relateaza Ziarul National din Chisinau si portalul Deschide.md. Intre cele doua partide, Partidul Socialistilor (PSRM) si Partidul Democrat (PD), invitate de presedinte pentru a discuta…