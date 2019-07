Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova trebuie sa se foloseasca de benificiile pe care ar putea oferi Uniunea Eurasiatica, iar reprezentanții Guvernului și Parlamentului trebuie sa participe la evenimentele care sunt organizate de aceasta uniune. Declarația aparține președintelui Igor Dodon. În cadrul…

- „Crimeea este parte a Ucrainei. Asta este poziția RM. Zonele de conflict din estul Ucrainei fac parte din Ucraina. Recunoaștem și insistam pe faptul ca Ucraina are același frontiere pe care le-a avut acum șase ani, in același mod in care Ucraina a recunoscut mereu integritatea teritoriala a RM", a precizat…

- Sprijinirea Federației Ruse în asambleea Consiliului Europei este un act nu doar neprietenesc și imoral ci și un act de agresiune diplomatica la adresa Ucrainei. Prin votul sau Andrei Nastase transforma Republica Moldova într-un complice al agresiunii Federației Ruse…

- CHIȘINAU, 24 iun - Sputnik. Președintele țarii a enumerat câteva prioritați care urmeaza a fi discutate cu partenerii din Federația Rusa.Dodon a spus ca este nevoie în primul rând de restabilirea relației la nivel de comisie interguvernamentala, având în vedere…

- Informațiile deținute de Ministerul de Interne din Republica Moldova arata ca oligarhii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor nu ar fi parasit țara, a declarat, marți, ministrul de Interne Andrei Nastase, citat de Unimedia. El a precizat ca urmeaza sa fie facute investigații suplimentare, împreuna cu…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a spus ca s-a intalnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau și a dat asigurari ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM. Dodon a scris pe Facebook ca la intrevedere au participat 30 de șefi de misiuni…

- Portalul Bloknot-Moldova.md „constata”, intr-un articol publicat pe 10 aprilie, ca in Republica Moldova și in Ucraina s-ar produce și s-ar face experimente cu arme biologice, scopul final fiind de a le lansa impotriva Rusiei. In spatele acestor acțiuni ar sta Centrul științific-tehnologic din Ucraina…