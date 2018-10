Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatii pentru a tranzita Turcia, in conformitate cu prevederi ale celor cinci noi acorduri bilaterale semnate miercuri, la Chisinau, in prezenta presedintelui…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inceput miercuri o vizita de doua zile in Republica Moldova, unde a fost primit cu mare fast de catre omologul sau moldovean, Igor Dodon, care cu aceasta ocazie si-a exprimat dorinta ca sabia lui Stefan cel Mare sa fie trimisa la Chisinau, in contextul…

- Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor democratice in Republica Moldova, legate in special de adoptarea sistemul mixt de vot si de invalidarea alegerilor din capitala republicii, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.…

- Redactia postului 10TV din Republica Moldova a fost concediata dupa ce a difuzat pe post o stire in care un eurodeputat critica puterea de la Chisinau pentru expulzarea a sapte cetateni turci, cadre didactice la liceul Orizont din capitala, evocand legaturile dintre liderul Partidului Democrat din…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova in perioada 17-18 octombrie, anunta ambasadorul turc la Chisinau, Gurol Sokmensuer, citat de Unimedia. Ambasadorul Gurol Sokmensuer a facut acest anunt dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis luni suspendarea temporara din funcție a președintelui Igor Dodon, pentru a patra oara, dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele de numire in funcție a doi miniștri, relateaza Unimedia și Radio Chișinau. Stire in curs de actualizare! The post…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan ar urma sa vina în Republica Moldova în perioada 17-18 octombrie. În timpul vizitei, el va participa la redeschiderea cladirii Președinției la Chișinau, reparata din bani oferiți de Turcia. De asemenea, va vizita autonomia…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este internat in spital dupa ce masina sa a fost implicata intr-un accident, informeaza duminica site-ul Deschide.MD. Potrivit sursei, masina presedintelui s-a rasturnat la Strajeni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In…