- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis luni suspendarea temporara a prerogativelor presedintelui Igor Dodon dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele privind numirea a doi noi ministri in cabinetul condus de premierul Pavel Filip, informeaza Deschide.md si Radio Chisinau. Potrivit…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost supendat din funcție, luni, pentru a patra oara de la preluarea mandatului. Conflictul a pornit dupa ce Dodon a refuzat sa semneze decretul de numire a noilor miniștri. Consilierul prezidentia...

- Curtea Constitutionala (CC) de la Chisinau l-a suspendat din functie pe Igor Dodon luni, 24 septembrie, pentru a patra oara de la preluarea mandatului de presedinte al tarii. Inalta Curte a stabilit interimatul functiei, pentru ca decretul de numire a noilor ministri din Guvernul Filip sa poata fi semnat…

- Premierul Pavel Filip va cere suspendarea președintelui Igor Dodon la Curtea Constituționala. Asta dupa ce Dodon a refuzat candidaturile de miniștri propuse de PDM. Premierul este de parere ca prin acest pas, președintele încalca, din nou, Constituția. “Refuzul președintelui…

- Igor Dodon a anuntat in seara de miercuri, 19 septembrie, ca a refuzat sa semneze decretul de numire in functie a celor doi noi ministri din Guvernul Filip. In rezultat, prim-ministrul Pavel Filip a comunicat ca se va adresa din nou Curtii Constitutionale (CC) „pentru a solicita rezolvarea acestui blocaj…

- Igor Dodon a semnat miercuri, 19 septembrie, decretele cu privire la demiterea a doi ministri din Guvernul Filip. Este vorba despre Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Liviu Volconovici, si Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Svetlana Cebotari.

- CHIȘINAU, 13 iul — Sputnik. Medicii din Moldova trag un semnal de alarma: ei constata cu îngrijorare ca, dor în ultimele cinci zile, aproape 20 de persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Iresponsabilitatea a provocat o adevarata tragedie într-o familie di Florești. Potrivit…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a instituit suplimentar un grup de lucru care va stabili circumstanțele care va investiga cazul de intoxicație la copiii din tabara de odihna „Ciaica" din orașul Taraclia.