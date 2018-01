Presedintele Republicii Moldova a fost suspendat din functie pentru a doua oara in patru luni Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova a decis marti suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma unei sesizari depuse de catre Partidul Democrat. Este a doua oara cand lui Dodon i se suspenda aceste atributii, in ultimele patru luni.



Curtea a constatat ca "presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii mandatului, din cauza refuzului deliberat de a-si exercita obligatia constitutionala". Decizia a fost luata dupa ce Igor Dodon a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri propuse de catre Guvern.



