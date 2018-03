Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- La initiativa lui Igor Dodon, prin toata Republica Moldova au fost instalate panouri cu un mesaj pentru unionistii de pe ambele maluri ale Prutului: „Unionismul trece, Patria ramine“. Presedintele isi propune ca aceste mesaje sa le reaminteasca cetatenilor ca „ce e val ca valul trece, iar statul si…

- Igor Dodon a convocat pentru ziua de miercuri, 7 martie, sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Printre subiectele discutate a fost si problema unionimsului. Presedintele a declarat ca dispune de informatii precum ca unionistii intentioneaza in ajunul zilei de 27 martie sa vina la Chisinau…

- Partidul Acțiune și Solidaritate refuza sa discute cu Partidul Democrat din Moldova despre desemnarea unui candidat unic al forțelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, Igor Grosu, a declarat pentru deschide.md ca „PAS…

- „Stimate domnule ex-primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, am urmarit cu atenție afirmațiile facute de dumneavostra, atât în cadrul conferinței de presa organizata la sediul Partidului Liberal, cât și la diferite emisiuni tv, unde m-ați acuzat ca am parasit PL și am aderat…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Președintele de la Chișinau, Igor Dodon, a calificat, intr-o postare pe Facebook, liberalismul, toleranța și egalitatea de gen ca fiind ”invațaturi false” impuse cetațenilor Republicii Moldova.

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera.

- Președintele țarii, Igor Dodon, cere SIS-ului sa se investigheze activitatea și legalitaea acțiunilor Consulului Romaniei, Mihai Baciu. Dodon il acuza precum ca a determinat pe unii alesi locali din raioanele de la nord sa semneze declaratii de unire contra plata.

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Daca pana acum retorica agresiva a PSRM-ului si a Lui Igor Dodon se indrepta spre unionisti, acum aceasta a luat la tinta si oficialii romani din R. Moldova. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Maxim Lebedinschi, consilierul lui Igor Dodon, il acuza la randul sau pe consulul Romaniei la…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Mai multe companii din Emiratele Arabe Unite manifesta un interes deosebit fața de Republica Moldova și își propun sa vina cu investiții în domeniul financiar, IT, hotelier și altele. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon, în cadrul…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a condamnat, miercuri, initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc, dupa ce ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, s-a declarat in favoarea acestui demers.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Pe strada Columna din Chișinau își au cuibul niște indivizi, care-și spun socialiști. Uneori, dis-de-dimineața, în fața acestui cuib/sediu sunt parcate zeci de automobile, care de care mai luxoase. Aceștia, probabil, pun țara la cale din zori, iar spre seara „prîșîdintele…

- "Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti de aici sau de peste Prut au trecut aceasta limita. Este o dovada ca s-a ingrosat gluma cu unionismul. Aceasta e deja actiune anticonstitutionala…

- Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil, sustinte presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii "Acces direct" de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea Republicii Moldova.

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Deputatul rus Konstantin Zatulin a cerut, în cadrul unei ședințe recente din Camera inferioara a Dumei de Stat, ca Federația Rusa sa ia masuri împotriva „politicienilor antiruși” din R. Moldova, transmite ziarulnational.md Deputatul și-a motivat cererea prin faptul…

- Desi presedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucurestiului pe parcursul aflarii sale la Presedintie, ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca Igor Dodon isi doreste o apropiere fata de Bucuresti. Tot in acest context, diplomatul roman sustine ca seful…

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Irada Zeinalova, jurnalista rusa care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon abia din a doua încercare, dupa ce în primul caz i-a fost refuzat accesul în tara, a realizat un reportaj despre situatia social-politica din Moldova. În material se vorbeste despre exodul…

- Irada Zeinalova, jurnalista rusa care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon abia din a doua incercare, dupa ce in primul caz i-a fost refuzat accesul in tara, a realizat un reportaj despre situatia social-politica din Moldova. In material se vorbeste despre exodul masiv al populatiei si se…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputații socialiști de la Chișinau sunt de vina ca nu au renunțat inca la cetațenia romana, ci Bucureștiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renunțare la cetațenie.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, scrie pe Facebook ca Eminescu „s-a nascut in Moldova, la Botosani”, sugerand astfel ca poetul roman este de fapt moldovean. Teoria actualilor „moldovenisti” de la Chisinau sustine ca Basarabia ar fi urmasa directa si succesoarea vechii Tari a Moldovei din…

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Curtea Constituționala a decis suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de promulgare a Legii anti-propaganda. Prerogativa va reveni speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!". "Acest panou publicitar a aparut la Brasov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iasi si Cluj. Inteleg…

- Politicienii de la Chisinau au dus o lupta politica in 2017 nu doar in Parlament sau in strada, dar si pe Facebook. Desi presedintele Igor Dodon conduce detasat in sondaje la capitolul increderii cetatenilor, pe Facebook, seful statului se afla pe locul doi, in spatele liderului PAS, Maia Sandu.

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Igor Dodon a afirmat ca „peste zece ani Moldova ar putea sa nu mai existe". Președintele a spus ca acest lucru se va intampla daca la putere „or veni fortele politice care pledeaza pentru aderarea la NATO".

- Igor Dodon sustine ca cei din conducerea de la Chisinau au accesul interzis pe teritoriul necontrolat din stanga Nistrului, fara o permisiune prealabila obtinuta de la autoritatile de la Tiraspol, insa si in acest caz nu li se garanteaza accesul. Presedintele spera ca aceasta problema va fi solutionata…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Presedintele tarii, Igor Dodon a refuzat candidaturile noilor ministri propusi de Partidul Democrat. Despre asta a nuntat chiar seful statului intr-o postare pe pagina sa de Facebook, noteaza NOI.md. "Reieșind din jurisprudența Curții Constituționale și din prevederile Legii cu privire la Guvern, remanierea…

- Dupa ce președintele Igor Dodon a declarat ca va refuza sa semneze decretele de numire în funcție a noilor miniștri propuși ieri de catre liderul democrat Vlad Plahotniuc, președintele Parlamentului Andrian Candu a spus ca atât Constituția, cât și legislația ofera soluții pentru…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Andrei Bivol, avocatul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau, daca va redobandi cetatenia…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a respins cererea presedintelui Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, privind decretarea datei de 16 decembrie ca zi de doliu national, atunci cand va fi inmormantat Regele Mihai I al Romaniei, relateaza site-ul deschide.md.

- Presedintele tarii refuza sa declare 16 decembrie zi de doliu national in memoria Regelui Mihai I al Romaniei. Despre acest lucru a anuntat pe Facebook constultanta principala a Serviciului de presa al Președinției, Carmena Sterpu.

- Guvernul a avizat pozitiv inițiativa privind modificarea Articolului 13 al Constituției prin care limba româna sa devina limba oficiala a statului, transmite moldnova.eu Într-o declarație postata pe Facebook, președintele Igor Dodon și-a manifestat speranța ca deputații nu vor…