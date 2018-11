Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Portugalia cu 36-6, la Baia Mare, in meciul de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship, esalonul secund valoric al Europei, dupa „Six Nations”. Rezultatul vine ca o palida consolare, dupa ce „Stejarii” au fost exclusi de la Cupa Mondiala din Japonia.

- In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi modificari pana la finalul anului. Primele zece jucatoare sunt urmatoarele: 1. Simona Halep (Romania) 6.921 de puncte; 2. Angelique Kerber (Germania) 5.875; 3. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586; 4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.350; 5. Naomi…

- Intr-un comunicat de presa, Administratia fiscala elvetiana a precizat ca aceste prime schimburi automate de informatii au vizat statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte noua state si teritorii, printre care insulele Jersey si Guernesey, Canada, Norvegia si Japonia, informeaza AFP. Ciprul…

- Duminica, 30 septembrie 2018, ora 18:30, cortina Operei Naționale Române din Cluj-Napoca se ridica pentru cea dintâi premiera a Stagiunii 2018-2019: ”Madama Butterfly” de Giacomo Puccini. Capodopera ce deschide în mod oficial noul an liric…

- Ministrul de Științe al Japoniei incearca o creștere semnificativa a bugetului, acordand prioritate detectorului masiv de particule elementare. In timp ce la noi factorii de decizie sunt suparați ca raman serviciile secrete fara bani in plus la rectificarea bugetara, guvernul japonez care se confrunta…

- Ovidiu Magureanu (38 de ani) este un iubitor de mașini clasice. El a cumparat o Dacia 2000, in urma cu 6 ani, iar dupa ce a citit documentele automobilului a aflat ca la volanul acestuia a stat, candva, dictatorul Nicolae Ceaușescu. Barbatul a cumparat mașina de pe un site de anunțuri, cu suma de 1.500…

- Sa ne calmam puțin și sa observam cu luciditate ce se intampla in jurul nostru. Romania este pana la urma o picatura de apa in oceanul politic global, iar politica lumii civilizate se face la Washington, așa cum se facea demult la Roma antica. Va dați seama cat de importanți erau funcționarii…

- La finalul anului trecut, Dacia a marcat lansarea in Romania a noii generații Duster cu o ediție speciala care a fost disponibila exclusiv online. Inspirat de succesul inregistrat atunci, producatorul de la Mioveni a decis sa dezvolte o platforma online de vanzari. Incepand cu luna august, clienții…