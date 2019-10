Preşedintele Raiffeisen România: Alternativa de guvernare este prin impunerea fricii 'Deci acesta este motivul pentru care modul de guvernare a unei tari este important, pentru ca stilul de guvernare ajuta la construirea increderii intr-o societate. Daca nu avem incredere intre noi, ce alternativa avem? Alternativa (de guvernare, n.r.) este prin impunerea fricii si prin impunerea puterii. Deci atat timp cat pare ca credem ca putem conduce o tara bazat pe o strategie de impunere a fricii si a puterii, in loc sa construim increderea, nu vom ajunge niciodata acolo (la productivitatea economica din Germania, n.r.). Iar acesta este unul din subiectele pe care trebuie sa le discutam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

