Presedintele PSD Vaslui cere organizarea imediata a CEX pentru a lamuri situatia creata in partid

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", transmite Agerpres. Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit vineri, cu primarii si liderii PSD Vaslui, în cadrul turneului în Moldova. Referitor la criza din PSD, Dragnea a declarat la întâlnirea cu liderii social democrati de la Vaslui, ca este "mult mai putin decât…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Șeful organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, crede, in contextul actual al scandalului intern din partid, ca daca nu se rezolva situația, guvernul va trebui sa demisioneze. El spune ca oamenii mandatați sa faca parte din Executivul in funcție trebuie ”sa aiba taria și pragmatismul necesar…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat pentru Mediafax, referitor la situatia din PSD, ca a aparut "o ruptura" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, pe care acestia, in loc sa o acopere, o adancesc. In opinia lui Buzatu, daca nu vor aborda aceasta "chestiune" in mod constructiv, se va ajunge…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Liviu Dragnea îl ameninta cu demiterea pe premierul Mihai Tudose. Avertismentul vine prin vocea unuia dintre apropiatii liderului PSD, Dumitru Buzatu. Liderul PSD Vaslui a declarat despre ruptura de la vârful partidului: "Daca nici presedintele Liviu Dragnea, nici premierul…

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a raspuns ironiilor facute de presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, subliniind ca el incearca sa vorbeasca despre partid ziua, nu „noaptea, cand se lasa ceata“, asa cum ar fi spus liderul local, care detine si functia de sef al CJ Vaslui.

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a comentat in mod ironic, la Digi24, scrisoarea prezentata de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in sedinta de luni a Comitetului Executiv, spunand ca prietenului sau i s-a dezvoltat un "talent ideologic", insa pentru ca acest talent sa ajunga sa…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- Schimbare mare de planuri pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD a primit o lovitura in plin de la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Astfel, presedintele poate bloca modificarea legilor justitiei, asta pentru ca poate convoca un referendum prin care cetatenii sa isi exprime votul privind eventuala…

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat marti dupa amiaza la DNA pentru a i se aduce oficial la cunostinta ca i s-a pus sechestru pe avere in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si in care prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a sosit…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

- Dragnea nu ar respinge un miting pentru susținerea masurilor din programul de guvernare PSD. Liderul PSD a facut declarațiile la Parlament, precizand ca nu iși dorește, in schimb, un miting pentru persoana sa, așa cum au cerut unii colegi din partid. Liviu Dragnea a spus ca nu este de acord cu un miting…

- "Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga. Resping categoric acuzatiile. Ce spun de ani de zile ca nu am legaturi cu acea societate, mentin. Sa vedem pe ce se bazeaza aceste afirmatii. O parte din cele relatate astazi au fost cercetate odata, nu cred, dar poate nu stiu, daca in 2001 a cercetat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis dosar penal, ar trebui sa se retraga de la conducerea Camerei Deputatilor. Orban a comentat si prezenta social-democratilor la DNA, pe durata audierii lui Dragnea, spunand ca nu este normal…

- UPDATE Liviu Dragnea a parasit sediul DNA. Liderul PSD, intampinat la sosire in aplauzele colegilor si ale sustinatorilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, luni dimineata, la sediul DNA. Acesta nu a facut declaratii. Dragnea a fost aplaudat de colegii sai sociali-democrati care l-au asteptat…

- „PSD este un partid de masa, dar nu suntem un partid doar pentru cei care au probleme. Suntem un partid care sta in contact direct cu cetatenii si care pune in permanenta ca obiectiv principal al politicii lui cetateanul. Nu sistemul, nu sistemele, nu institutiile, ci totul sa fie facut pentru ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Alesii PSD si ALDE au depus in Parlament proiectele de lege in ceea ce priveste legile Justitiei. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut presedintelui Comisiei speciale, Florin Iordache, sa tina cont si de pozitiile sale publice, printre care si prevederea ca presedintele sa nu fie eliminat din procedura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa ceara excluderea imediata a lui Șerban Nicolae din PSD pentru afirmațiile "revoltatoare și denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din Romania". "Domnule Dragnea, va somez public sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este sarbatorit, luni seara, la restaurant Club Floreasca din Capitala, unde se afla alaturi de mai multi colegi de partid. Unul dintre cei care va participa la petrecere este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, care a recunoscut, la…

- Premierul are de gând sa îl remanieze pe ministrul Finanțelor, pe care îl banuiește ca face jocurile lui Liviu Dragnea. Președintele PSD refuza, în schimb, înlaturarea lui Ionuț Mișa. În partid exista nemulțumiri și fața de Lia Olguța Vasilescu. PSD…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, la Parlament, ca legea pensiilor nu va intra in dezbatere parlamentara in 2017 deoarece este un act normativ extrem de complicat si de stufos, mentionand insa ca punctul de pensie va creste la 1.100 de lei incepand cu 1 iulie 2018. ”Legea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a provocat, miercuri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere publica în legatura cu situatia actuala a României, liberalul afirmând ca șeful PSD nu ar trebuie sa se mai ascunda în spatele ”latrailor de partid”, potrivit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a provocat, miercuri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere publica in legatura cu situatia actuala a Romaniei, liberalul afirmand ca Dragnea nu ar trebuie sa se mai ascunda in spatele ”latrailor de partid”. „Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca este finalizat proiectul sesizarii cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina si ca forma finala va fi discutata inclusiv in sedinta coalitiei. Liderul…

- Coalitia PSD - ALDE discuta miercuri pe tema sesizarii Curtii Constitutionale in legatura cu dosarul Belina, in conditiile in care, cu o zi in urma, liderii celor doua formatiuni au facut declaratii contradictorii pe acest subiect, informeaza news.ro. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a susținut ca nu a avut deloc emoții în ceea ce privește decizia președintelui Klaus Iohannis cu privire la propunerile celor trei noi miniștrii și ca este dreptul PSD sa-i nominalizeze, deoarece ei au câștigat alegerile.

- Dupa anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea ca nu vrea sa mai mearga la Cotroceni, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu face aceeași mișcare politica. Liderul ALDE refuza sa mai participe la orice eveniment la care va fi invitat de președintele...