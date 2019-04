Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a propus elaborarea unei noi legi ''anti-nepotism'' pentru a impiedica efectuarea de angajari in administratia publica pe baza legaturilor de familie, scrie presa locala citata sambata de agentia Xinhua. Propunerea presedintelui vine in contextul unui numar tot mai mare de scandaluri de nepotism inaintea alegerilor generale din octombrie, potrivit agentiei portugheze Lusa News Agency. ''Am ajuns la concluzia ca probabil etica nu este suficienta'', a explicat seful statului, apreciind ca actuala lege in vigoare dateaza…