- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Alianței Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, dupa ce Rusia a sechestrat trei ambarcațiuni militare ucrainene in apropierea regiunii disputate Crimeea, informeaza site-ul agenției de știri Dpa, conform Mediafax."Germania…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat pe Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, ca a orchestrat conflictul naval din Marea Azov pentru a castiga popularitate in randul cetatenilor, inaintea alegerilor de anul viitor, relateaza Euronews.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat miercuri Actul asupra legii martiale in Ucraina, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Rusia, a anuntat purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator…

- Ucraina se afla sub amenințarea unui razboi total cu Rusia, de aceea era necesar sa se decreteze legea marțiala in țara, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țara. Poroșenko a spus ca incidentul din Marea Azov de pe 25 noiembrie a fost „un eveniment extrem pentru…

- Statele NATO au cerut luni Rusiei sa elibereze imediat navele si marinarii sechestrati in Stramtoarea Kerci si sa acorde Ucrainei acces neingradit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de dpa si Reuters preluata de Agerpres. …

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati"Statele Unite ar saluta o relatie normala cu Rusia.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in

- Kremlinul a anunțat vineri ca iși rezerva dreptul de a proteja navele ruse din Marea Azov, in contextul amplificarii tensiunilor cu Ucraina, informeaza site-ul agenției de știri Tass prluata de mediafax. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca acțiunile de inspectare…