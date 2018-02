Presedintele Poloniei semneaza legea despre Holocaust, dar o trimite totodata la Curtea Constitutionala/ Pierderile ireversibile ale Poloniei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe israelian a declarat marti ca spera la amendarea legii poloneze privind Holocaustul, semnata de presedintele polonez Andrzej Duda, manifestand mult mai multa retinere ca inainte in aceasta controversa, informeaza AFP. Cu riscul de a irita si mai mult Israelul, SUA si Ucraina,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat marti ca va promulga controversata lege cu privire la Holocaust, menita sa apere imaginea tarii sale in strainatate, dar care a provocat tensiuni puternice cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.Seful statul polonez…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Delegarea unei atributii exclusive a legiuitorului catre un membru al Guvernului incalca principiul separatiei puterilor in stat, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unui alineat din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Intr-un comunicat al PNL, se precizeaza ca decizia Curtii Constitutionale, urmare a sesizarilor depuse de PNL, conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei. "Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali,…

- "Daca cineva falsifica adevarul istoric, acuza Polonia si pe polonezi, noi nu avem voie sa ne aparam si sa stabilim aceste prevederi? Pentru mine situatia aceasta este total de neinteles", spune presedintele Andrzej Duda, potrivit Rzeczpospolita. Polonia a adoptat saptamana trecuta un amendament care…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Magistratii Curtii Constitutionale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303 2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistratilor se intoarce, asadar, in Parlament, potrivit Digi 24.Potrivit presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, probleme ar fi si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- CCR admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, referitoare la legea care anula suspendarea functionarilor publici trimisi în judecata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, patru obiectii privind Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara. Stire in curs de actualizare AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Decizia de refuz a accesului la informațiile clasificate trebuie sa aparțina intotdeauna unui judecator, a stabilit Curtea Constitutionala a Romaniei. CCR a dat dreptate Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit unui comunicat CCR, in 18 ianuarie 2018, a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate…

- 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor false. Multumesc. Trebuie sa continuam sa luptam impotriva acestui fenomen. Polonia experimenteaza puterea stirilor false de prima mana', a scris presedintele polonez pe reteaua de socializare. Andrzej Duda a adaugat ca multi…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu.

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ''contabilul de la Auschwitz'' si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este…

- Curtea Suprema a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) cu excepții de neconstituționalitate fața de modificarile aduse Legilor Justiției , respectiv a Legii 303, 304 și 317 din 2004. In cazul primei legi, 303/2004, 89 de judecatori ai instanței supreme au stabilit in urma dezbaterilor din…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Astfel, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern, parlamentarii au modificat textul legii asa incat referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa…

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Instanța suprema anunța, joi, printr-un comunicat sesizarea Curții Constituționale in legatura cu aspecte de neconstituționalitate cu privire la Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Potrivit unor surse oficiale decizia a fost luata in unanimitate, in sensul ca toți judecatorii…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca PNL a depus la Curtea Constitutionala (CCR) sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI) si cere societatii sa „strige din rasputeri” demisia lui Liviu Dragnea.

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care

- pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale - Exceptie de neconstitutionalitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. …

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Statele Unite, pregatite sa poarte discutii cu Coreea de Nord Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii privind statutul functionarilor publici, care abroga prevederea potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi…

- Fanii K-Pop, K-Culture și amatorii de calatorii in țari straine trebuie sa afle urmatoarele legi greu de crezut și de aplicat, ce-i drept, practicate in Coreea de Nord, scrie Realitatea.net. 1.

- "Adoptarea Constitutiei Romaniei in urma cu 26 de ani, la scurt timp dupa caderea comunismului, marcheaza un moment deosebit de important in procesul de modernizare a statului roman, un moment in care tara noastra a facut cunoscuta directia ferma pe care a ales-o catre un stat democratic, independent,…

- CCR a luat in dezbatere, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala, care prevede ca „la termenul stabilit conform art.344 alin.(4), judecatorul de camera preliminara solutioneaza cererile si exceptiile formulate ori exceptiile ridicate…

- Curtea Constituționala a Romaniei discuta in 13 decembrie sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, au precizat pentru AGERPRES oficiali ai CCR. Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat, luni, Curtea Constituționala cu privire la Legea care mentine abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, inclusiv de coruptie si de serviciu.

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, cu unanimitate de voturi, sesizarea presedintelui Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii de achizitie a conacului de la Florica, ansamblu arhitectonic ce a a apartinut familiei Bratianu.

- Curtea Constitutionala a admis, marti, obiectia de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu – Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul…

- Potrivit unui comunicat al CCR, Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 56 alineatul 1 litera c teza a doua, prima ipoteza din Legea numarul 53/2003 - Codul muncii, cu urmatorul cuprins: "(1)Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:…

- Cata vreme Tudorel Toader a stat pitit la Curtea Constituționala, nimeni n-ar fi banuit ca sub un par atat de mic poate sa stea o minte atat de mare și o inima inca și mai mare. Era și el pe-acolo, iși dadea coate cu ceilalți judecatori supremi și se dadea bațos și scrofulos la datorie, […]

- Dupa ce luni, Vila Florica a devenit bun de patrimoniu național, odata cu semnarea contractului de vanzare - cumparare intre Ministerul Culturii și proprietari, marți, 14 noiembrie, imobilul a intrat in administrarea CJ Argeș, in urma incheierii unui contract de comodat intre Minister și Consiliul Județean.…

- "Am transmis Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputaților și Senatului "pentru a se clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale și Anticorupție", saptamana trecuta, ca nu imi dau 'acordul de voința' de a fi audiata, in temeiul Legii nr. 96/2006. In Decizia 611 din 3 octombrie…

- Relatiile dintre Polonia si Ucraina, apropiate prin preocuparile lor de securitate din cauza Rusiei, raman tributare unui trecut istoric dureros, atat de dureros incat in Polonia a fost calificat drept "genocid", comenteaza sambata France Presse.Vizita pe care presedintele Andrzej Duda urma…