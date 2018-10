Presedintele Poloniei schimba judecatorii de la Curtea Suprema, ignorand o hotarare judecatoreasca si Comisia Europeana

Presedintele polonez Andrzej Duda a numit miercuri 27 de noi judecatori la Curtea Suprema, facand astfel inca un pas in reformare controversata a acestei institutii, aflata la originea unor tensiuni cu Bruxellesul.



Seful statului a procedat la aceste numiri in contextul in care Tribunalul Administrativ Superior (NSA) a stabilit ca aceasta procedura ar trebui sa fie suspendata in asteptarea unei hotarari la recursul unor candidati care nu au primit unda verde a Consiliului Superior al magistraturii (KRS) - favorabil conservatorilor aflati la putere.



"Este un semnal rau adresat…