Presedintele Poloniei critica apartenenta la UE: Undeva departe, in capitale indepartate, se decid treburile noastre / In realitate, lucram pentru altii

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau, unii protestatari l-au numit „ipocrit” si au scandat „Rusine”, conform informatiilor presei locale. Relatiile Poloniei cu Israelul…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Migrația romanilor are o noua tendința, potrivit Institutului Național de Statistica, cel care susține ca a crescut numarul persoanelor de peste 45 de ani care pleaca in afara și a scazut ponderea tinerilor. Totodata, Marea Britanie a devenit destinația preferata a romanilor. INS arata ca se inregistreaza…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Peste 70 de mii de moldoveni vor fi aprovizionati cu apa si canalizare. Uniunea Europeana a anuntat ca va oferi tarii noastre 12 milioane de euro in acest scop. Doua proiecte in valoare de peste noua milioane de euro vor fi implementate in orasele Edinet, Falesti si Drochia, precum si in mai mute localitati…

- Orasul Praga este pe primul loc în UE în ceea ce privește ușurința cu care se gasește un loc e munca, iar Clujul este pe locul al doilea. În Praga 72% dintre respondentii unui sondaj au spus ca este usor sa gaseasca un loc de munca în capitala…

- La polul opus, exista 10 orase în Uniunea Europeana unde 8 din 10 respondenti nu sunt de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca. Cel mai mare procent de respondenti care nu sunt de acord cu aceasta afirmatie sunt în Palermo (96%), Napoli (93%) si Torino (85%),…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost implicat intr-un accident rutier. Automobilul in care se afla liderul de la Varsovia s-a izbit violent intr-o bariera de beton care separa benzile unei autostrazi din Cracovia.Presa poloneza scrie ca oficialul nu a avut de suferit.

- Invitati la un post de televiziune, fratii Sterp au vorbit despre trecut si si-au adus aminte ca erau ironizati de colegi pentru numele de familie pe care il poarta. Cei doi au recunoscut, insa, ca in prezent nu se mai confrunta cu o astfel de problema. A

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda (foto), a promulgat o lege foarte controversata, privind Holocaustul, menita sa apere imaginea țarii. Legea a fost contestata și care a provocat tensiuni cu Israelul, SUA și Ucraina.

- Decizia presedintelui Andrzej Duda, care a semnat amendamentul la legea despre IPN, trimitand in acelasi timp cea mai controversata prevedere - articolul 55 - la Curtea Constitutionala, este un semnal trimis de PiS Israelului si SUA: intelegem indoielile voastre, dar avem totodata rugamintea de a ne…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Benzina si motorina au continuat sa se scumpeasca si in ultima saptamana la pompele din Romania, urmand trendul european, dar mult peste cresterea medie din Uniunea Europeana. In prima luna care a trecut din acest an, preturile au crescut cu 3,8 , potrivit economica.net.Daca socotim preturile in euro,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat un proiect de lege care limiteaza în mare masura comertul în zilele de duminica, argumentând ca aceasta miscare va aduce beneficii vietii familiale ale angajatilor, scrie Dailymail. Guvernul si Sindicatul de Solidaritate,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de...

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaționala a oferit 11,2 milioane de euro pentru dezvoltarea economica a tarii noastre. Scopul programului este de a facilita exporturile in Uniunea Europeana.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania sau…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- ♦ Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei. Cum ati ca­racteriza interesul Japoniei privind situatia politica si economica din Romania, respectiv interesul privind investitiile in tara noastra? Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate de prim-ministru…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu respinge ideea organizarii unui al doilea referendum privind apartenenta tarii sale la blocul comunitar, el explicand ca tabara favorabila Brexit-ului ar iesi din nou castigatoare…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Printre ministrii demisi…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters. Printre ministrii demisi figureaza…

- Boris Kamenov, cetateanul bulgar de rand care a venit cu ideea de a cere separarea unor regiuni din nordul tarii si eventuala unire cu Romania, declara ca initiativa sa a fost interpretata gresit. Ziaristul bulgar Ivan Radev din Sofia l-a contactat pe Kamenov, un lucrator in constructii in varsta…

- Criticii acestor reforme - opozitia, mediile judiciare din Polonia, Comisia Europeana - considera ca ofera un control excesiv al politicului asupra puterii judiciare si contravin principiului separarii puterilor in stat. In iulie, presedintele Duda a utilizat dreptul de veto fata de versiunea initiala…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat miercuri ca a luat decizia sa promulge doua controversate legi privind reformele judiciare care fac obiectul unei proceduri declansate cu cateva ore mai devreme de Comisia Europeana, procedura care poate conduce la sanctiuni fara precedent impotriva Poloniei,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Mai multe familiile regale vor participa la funeraliile Regelui Mihai La ceremoniile funerare de mâine din Capitala vor participa mai multe familii regale din întreaga lume cum ar fi regele Gustaf si regina Silvia a Suediei, Alteta sa Regala marele duce de Luxemburg, Regele…

- Regele Simeon al II-lea al bulgarilor, la catafalcul Regelui Mihai. Fostul suveran al Bulgariei a sosit, joi, in jurul pranzului, la Palatul Regal, unde s-a recules la sicriul Regelui Mihai. Mii de oameni au format o coada impresionanta, pentru a se reculege pentru cateva secunde la sicriul Regelui…

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia. Vor fi reprezentate Familiile Imperiale…

- Reprezentanți ai Caselor Regale din intreaga lume vor participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit unui anunț facut joi de Casa Regala a Romaniei. „In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia,…