- Presedintele polonez Andrzej Duda a critica marti apartenenta tarii sale la Uniunea Europeana, comparand-o, din anumite puncte de vedere, cu ocuparea Poloniei de catre Rusia, Austria si Prusia, timp de 123 de ani, intre 1795 si 1918, scrie AFP.

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau, unii protestatari l-au numit „ipocrit” si au scandat „Rusine”, conform informatiilor presei locale. Relatiile Poloniei cu Israelul…

- O serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit sau a cantitatii acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie…

- Dupa interesul de care s-a bucurat la editia din 2017, proiectul „Modele feminine de-a lungul istoriei”, derulat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” si dedicat Zilei Internationale a Femeii, a adus in atentia publicului personalitati si figuri celebre de femei, care au marcat istoria neamului romanesc,…

- Peste 70 de mii de locuitori din nordul țarii vor beneficia apeducte noi și canalizare. Iar doua școli vor primi bani pentru izolarea termica a edificiilor și schimbarea geamurilor. Proiectele vor fi finanțate de Uniunea Europeana, care a alocat aproximativ 12 milioane de euro.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost implicat intr-un accident rutier. Automobilul in care se afla liderul de la Varsovia s-a izbit violent intr-o bariera de beton care separa benzile unei autostrazi din Cracovia.Presa poloneza scrie ca oficialul nu a avut de suferit.

- Uniunea Europeana va oferi aproximativ 11,60 milioane de euro pentru proiecte de aprovizionare cu apa si canalizare (AAC) si pentru proiecte de eficienta energetica (EE) in Regiunea de Dezvoltare Nord. De aceasta infrastructura vor beneficia peste 70 de mii de cetateni.

- Cateodata cred ca unii dintre politicienii nostri chiar nu stiu ce implicatii pot avea vorbele pe care le rostesc si care pot lovi departe, foarte greu, chiar mortal, in interesele nationale ale unei Romanii care se doreste a fi recunoscuta drept stat de drept, ca atare stat membru cu drepturi depline…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda (foto), a promulgat o lege foarte controversata, privind Holocaustul, menita sa apere imaginea țarii. Legea a fost contestata și care a provocat tensiuni cu Israelul, SUA și Ucraina.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimările PayU arată că…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaționala a oferit 11,2 milioane de euro pentru dezvoltarea economica a tarii noastre. Scopul programului este de a facilita exporturile in Uniunea Europeana.

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat joi ca istoricul, scriitorul si diplomatul Neagu Djuvara a fost o personalitate remarcabila, contemporana cu toate evenimentele importante ale istoriei recente. "A plecat dintre noi, la venerabila varsta de 101 ani, istoricul,…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Liderul PSRO, Mircea Geoana, considera, într-o postare facuta miercuri pe pagina sa de Facebook, ca asistam la erodarea accelerata a statului si a institutiilor sale, iar în anul Centenarului statul român si liderii politici ''ar trebui sa fie constienti de responsabilitatea…

- ”Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei” – disciplina de studiu In aceasta perioada au loc numeroase dezbateri publice legate de ceea ce vor studia elevii de liceu, existand materii opționale gata propuse cum ar fi ”Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei”. Astfel, in varianta a 3-a propusa de Ministerul…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- In ultimul secol si jumatate, mai exact de la 1862 si pana astazi, tara noastra a trecut prin mai multe regimuri politice si forme de guvernamant, motiv pentru care s-au schimbat frecvent si imnurile de stat.

- Uniunea Europeana le-a cerut autoritatilor din Myanmar sa îi puna în libertate pe doi jurnalisti ai agentiei de presa Reuters inculpati miercuri pentru atingere adusa 'secretului de stat' dupa ce au investigat situatia comunitatii rohingya din nord-vestul tarii, transmit AFP si Reuters.…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Printre ministrii demisi…

- "Noi, de fapt, avem datoria sa cinstim Centenarul si sentimentele majoritatii, asa cum s-ar cuveni si fata de sarbatorile nationale maghiare, nicidecum nu putem neglija sentimentele nationale ale romanilor, dar putem impartasi, putem da cinstire acestor sentimente si acestui centenar numai in cazul…

- In 1940, Regele Mihai trimitea romanilor primul sau mesaj de Craciun. Saptezeci si cinci de ani mai tarziu, in anul 2015, ultimul suveran al Romaniei a trimis natiunii ultimul sau mesaj cu ocazia Sarbatorii Nasterii Domnului.

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat oficialii Uniunii Europene ca „mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP, preluat de Agerpres. Reamintim…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Dup Brexit, ar putea urma Polexit! Un fost ministru de Externe al Poloniei afirma ca relațiile dintre Polonia și UE s-ar putea incheia cu o ieșire a țarii din comunitatea europeana.Relațiile intre Uniunea Europeana și Polonia ar putea sa se termine cu un Polexit, in cazul in care autoritațile…

- Integrarea Moldovei în Uniunea Europeana este direcția principala de dezvoltare a țarii noastre și o valoare naționala. Declarații în acest sens au fost facute de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, dupa ședința Consiliului Național Politic al formațiunii. Acesta a adaugat…